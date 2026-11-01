На Камчатке за сутки зарегистрировали два ощущаемых сейсмособытия Два ощущаемых сейсмособытия зафиксированы на Камчатке

Москва1 ноя Вести.За прошедшие сутки в Камчатском крае произошло три сейсмособытия, два из которых были ощутимы в населенных пунктах. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН поступала официальная информация о трех сейсмособытиях, два из которых ощущались в населенных пунктах региона силой до трех баллов. Угрозы цунами не поступало уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС также добавили, что произошел также пепловый выброс из вулкана Шивелуч, пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировано.