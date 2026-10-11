Москва11 октВести.Три сейсмособытия зарегистрированы в Камчатском крае за последние сутки. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально поступала информация о трех неощущаемых сейсмособытиях. Угрозы цунами не объявлялосьговорится в канале ведомства на платформе MAX
В МЧС также обратили внимание активность вулканов Безымянный, Мутновский, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона не приближаться к исполинам.