Три сейсмособытия зарегистрированы за сутки на Камчатке

На Камчатке за сутки зарегистрированы 3 сейсмособытия Три сейсмособытия зарегистрированы за сутки на Камчатке

Москва11 окт Вести.Три сейсмособытия зарегистрированы в Камчатском крае за последние сутки. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

От Камчатского филиала геофизической службы РАН в адрес ГУ МЧС России по Камчатскому краю официально поступала информация о трех неощущаемых сейсмособытиях. Угрозы цунами не объявлялось говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС также обратили внимание активность вулканов Безымянный, Мутновский, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Спасатели рекомендовали жителям и гостям региона не приближаться к исполинам.