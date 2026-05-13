На территорию кубанского предприятия упали обломки БПЛА, есть пострадавший

Москва13 мая Вести.В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки украинского дрона упали на территорию одного из предприятий региона. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В результате инцидента пострадал один человек, в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Как уточняется, после того, как обломки беспилотника угодили на территорию производства, возникло возгорание оборудования. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Обстановка на месте уточняется.