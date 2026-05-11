На Павелецком вокзале потушили пожар в хозяйственной постройке Пожар на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая ликвидирован, никто не пострадал

Москва11 мая Вести.Днем в понедельник, 11 мая, на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая ликвидировали возгорание в хозяйственном здании. Об этом сообщила "Московская железная дорога" в своем Telegram-канале.

Сегодня в 12.41 был ликвидирован пожар в одном из хозяйственных зданий на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая говорится в публикации

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

В тушении участвовали расчеты МЧС и пожарный поезд с 182 тоннами воды и 3,8 тонны пенообразователя.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Движение поездов не нарушено. Работа станции продолжается в штатном режиме.