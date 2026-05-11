Москва11 маяВести.Днем в понедельник, 11 мая, на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая ликвидировали возгорание в хозяйственном здании. Об этом сообщила "Московская железная дорога" в своем Telegram-канале.
Сегодня в 12.41 был ликвидирован пожар в одном из хозяйственных зданий на станции Москва-Пассажирская-Павелецкаяговорится в публикации
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
В тушении участвовали расчеты МЧС и пожарный поезд с 182 тоннами воды и 3,8 тонны пенообразователя.
Выясняются все обстоятельства случившегося.
Движение поездов не нарушено. Работа станции продолжается в штатном режиме.