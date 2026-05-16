На подлете к Воронежу сбиты 2 дрона, обошлось без пострадавших Силы ПВО уничтожили 2 дрона, летевшие к Воронежу

Москва16 мая Вести.Силы противовоздушной обороны ликвидировали 2 украинских беспилотника, которые летели в Воронеж. Согласно предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.

Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата проинформировал он в своем Telegram-канале

При этом в настоящее время угроза атаки БПЛА остается. Населению Воронежской области следует следить за обновлением информации.