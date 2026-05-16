Москва16 маяВести.Силы противовоздушной обороны ликвидировали 2 украинских беспилотника, которые летели в Воронеж. Согласно предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет. Об этом заявил губернатор Александр Гусев.
Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппаратапроинформировал он в своем Telegram-канале
При этом в настоящее время угроза атаки БПЛА остается. Населению Воронежской области следует следить за обновлением информации.