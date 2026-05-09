Baza: сотни туристов застряли в многокилометровой пробке в Верхнем Ларсе

Москва9 мая Вести.На международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс скопилась многокилометровая пробка – люди не могут пересечь границу более пяти часов, пишет Baza.

По информации Telegram-канала, сотни туристов застряли на КПП в сторону России.

По предварительным данным, затор связан с усилением досмотровых мероприятий и увеличившимся потоком туристов в долгие выходные сказано в сообщении

Отмечается, что автобусы, грузовики и легковые автомобили стоят более пяти часов, очередь на досмотр продвигается медленно.