Москва9 маяВести.На международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс скопилась многокилометровая пробка – люди не могут пересечь границу более пяти часов, пишет Baza.
По информации Telegram-канала, сотни туристов застряли на КПП в сторону России.
По предварительным данным, затор связан с усилением досмотровых мероприятий и увеличившимся потоком туристов в долгие выходныесказано в сообщении
Отмечается, что автобусы, грузовики и легковые автомобили стоят более пяти часов, очередь на досмотр продвигается медленно.