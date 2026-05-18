Москва18 маяВести.Несовершеннолетний житель Тымовского района Сахалинской области обвиняется в покушении на убийство отчима, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
По версии следствия, 10 мая 2026 года 16-летний подросток находился вместе со матерью и отчимом в квартире дома на улице Харитонова в пгт. Тымовское. Между пасынком и отчимом произошел конфликт, во время которого обвиняемый ударил не менее 5 раз ножом мужчину. Матери удалось остановить убийство, мужчине своевременно была оказана медицинская помощь.
Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийствоотмечается в сообщении
Проводится следствие.