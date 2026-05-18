СК: подросток обвиняется в покушении на убийство отчима на Сахалине

На Сахалине пасынок пытался убить своего отчима во время ссоры СК: подросток обвиняется в покушении на убийство отчима на Сахалине

Москва18 мая Вести.Несовершеннолетний житель Тымовского района Сахалинской области обвиняется в покушении на убийство отчима, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

По версии следствия, 10 мая 2026 года 16-летний подросток находился вместе со матерью и отчимом в квартире дома на улице Харитонова в пгт. Тымовское. Между пасынком и отчимом произошел конфликт, во время которого обвиняемый ударил не менее 5 раз ножом мужчину. Матери удалось остановить убийство, мужчине своевременно была оказана медицинская помощь.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство отмечается в сообщении

Проводится следствие.