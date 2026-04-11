Москва11 апр Вести.На севере Москвы автобус насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Уточняется, что информация носит предварительный характер.

Трагедия произошла на Базовской улице в районе дома 19.

Водитель автобуса совершил наезд на мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда пешеход скончался