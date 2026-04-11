Москва11 апрВести.На севере Москвы автобус насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Уточняется, что информация носит предварительный характер.
Трагедия произошла на Базовской улице в районе дома 19.
Водитель автобуса совершил наезд на мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда пешеход скончалсяговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.