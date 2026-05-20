На Северном Кавказе объявлена опасность атаки БПЛА

Москва20 мая Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщает дагестанский республиканский главк МЧС России.

Сохраняйте спокойствие! Доверяйте только официальным источникам информации подчеркивается в канале ведомства в MAX

Руководители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков через свои социальные сети также предупредили жителей республик о беспилотной опасности и возможных ограничениях работы мобильного интернета.