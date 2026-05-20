Москва20 маяВести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Северного Кавказа. Об этом сообщает дагестанский республиканский главк МЧС России.
Сохраняйте спокойствие! Доверяйте только официальным источникам информацииподчеркивается в канале ведомства в MAX
Руководители Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Сергей Меняйло и Казбек Коков через свои социальные сети также предупредили жителей республик о беспилотной опасности и возможных ограничениях работы мобильного интернета.