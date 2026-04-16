Москва16 апрВести.На Украине массово закрываются заведения общепита на фоне роста цен на электроэнергию и снижения потока клиентов, сообщают украинские СМИ.
Последние счета за коммунальные услуги оказались в несколько раз больше предыдущих, зачастую расходы на ЖКУ превышают стоимость аренды помещения.
При этом покупательная способность населения падает, а поток клиентов ослабевает.
Некоторые рестораторы заявили также о кадровом дефиците: многих работников мужского пола отлавливают и увозят сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).
Соискатели ищут более высокооплачиваемые рабочие места, что вынуждает всю отрасль повышать зарплаты, а на это денег нет.
Многие владельцы кафе и ресторанов заявили, что уже несколько месяцев подряд работают в убыток.
Только в Киеве в марте выставили на продажу или закрыли более 200 точек общепита.