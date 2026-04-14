Работников ТЦК на Украине обяжут носить жетоны и общаться по правилам

Москва14 апр Вести.Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) хотят обозначать специальными жетонами и обяжут следовать определенным правилам общения. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде Украины.

Согласно документу, военкомы будут обязаны носить специальные нагрудные жетоны с индивидуальным номерами, которые нельзя снимать или прятать.

Кроме того, при общении с гражданами военные должны будут называть свою фамилию, должность и показывать служебное удостоверение по требованию.

В январе глава киевского режима Зеленский подписал закон законы о продлении в стране военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 года.