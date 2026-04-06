Москва6 апр Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) на Украине задержали танцора венесуэльского происхождения Амадора Лопеса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В материале поясняется, что задержание произошло в начале апреля. Мужчину остановили для проверки документов, после чего доставили в военкомат и вручили повестку.

По данным агентства, в настоящее время Лопес проходит процедуры, связанные с мобилизацией. Иной информации о его статусе и дальнейшем распределении не приводится.

Лопес — известный танцор, певец и фехтовальщик. Родился и жил в Венесуэле, позднее переехал на Украину, где в 2022 году получил гражданство.

Ранее Национальная полиция Украины задержала футболиста клуба "Колос" Даниила Колесника, который ударил сотрудника ТЦК.