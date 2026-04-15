Начальник отдела МВД в Ингушетии отправлен под арест за взятку Помогавший в хищении природных ископаемых сотрудник МВД арестован в Ингушетии

Москва15 апр Вести.Начальник территориального отдела внутренних дел МВД по Республике Ингушетия заключен под стражу до 13 июня 2026 года по делу о крупной взятке, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в Telegram-канале.

При избрании данной меры пресечения суд счел обоснованными доводы следствия о том, что фигурант подозревается в совершении особо тяжкого преступления, в связи с чем может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу отметили в пресс-службе

Следствие считает, что в январе 2022 года чиновник МВД вступил в сговор с двумя местными жителями, которые регулярно в составе организованной группы воровали песчано-гравийную смесь, являющуюся полезным ископаемым. В обмен на непривлечение граждан к уголовной ответственности начальник отдела получил 500 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.