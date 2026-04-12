Москва12 апрВести.Начинающий водитель совершил наезд на 75-летнюю жительницу Ессентуков. Она получила травмы, сообщает ГАИ Ставропольского края.
Инцидент произошел вечером 11 апреля. Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.
В автоаварии травмы получил 75-летний пенсионер, женщина, местная жительницаговорится в сообщении инспекции
За рулем автомобиля Nissan был 23-летний мужчина, водительский стаж которого не превышает 1 года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливается.