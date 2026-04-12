В Ессентуках легковушка нанесла травмы пенсионерке, переходящей дорогу на зебре

Начинающий водитель наехал на пенсионерку на пешеходном переходе в Ессентуках

Москва12 апр Вести.Начинающий водитель совершил наезд на 75-летнюю жительницу Ессентуков. Она получила травмы, сообщает ГАИ Ставропольского края.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Водитель не предоставил преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В автоаварии травмы получил 75-летний пенсионер, женщина, местная жительница говорится в сообщении инспекции

За рулем автомобиля Nissan был 23-летний мужчина, водительский стаж которого не превышает 1 года. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливается.