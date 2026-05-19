Москва19 мая Вести.В небе над Новгородской областью минувшей ночью уничтожены 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.

Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 12 БПЛА Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку написал губернатор области в своем канале в мессенджере МАХ

Также Александр Дронов напомнил, что при обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя приближаться и прикасаться, а о находке сообщить по номеру 112.