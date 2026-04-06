Названа отрасль, работники которой в январе заработали больше 500 тысяч рублей

Москва6 апр Вести.Сфера перестрахования стала единственной отраслью российской экономики, где в январе 2026 года средний размер заработной платы превысил показатель в 500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на статданные говорится в материале РИА Новости.

Уточняется, что в начале этого года средний доход работников в сфере перестрахования составил 559 тысяч рублей, а годом ранее этот показатель находился на уровне 329,7 тысячи рублей.

В других отраслях экономики средний уровень зарплат в январе не достигал 300 тысяч рублей, утверждается в публикации.

В то же время исключением стали некоторые структуры, не относящиеся к конкретным отраслям: например, сотрудники холдингов получали в среднем 422 тысячи рублей, управляющие фондами – 345,2 тысячи, работники головных офисов – 315,3 тысячи рублей.

Самый высокий показатель в начале 2026 года зафиксирован у работников сферы авиакосмического транспорта (230, 8 тысячи рублей). В тройку самых высокооплачиваемых специалистов также вошли финансисты (220,7 тыс. руб.), а также сотрудники предприятий табачной сферы (порядка 216,4 тыс. руб.).

Кроме того, установлено, что в России в первом квартале текущего года медианная зарплата в вакансиях составила 86,2 тысячи рублей.