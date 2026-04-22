МАК: в авиапроисшествиях с воздушными судами РФ за 2025 год погибли 73 человека

Москва22 апр Вести.В авиационных происшествиях с участием российских воздушных судов за 2025 год погибло 73 человека, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Доклад организации опубликован на официальном сайте.

В документе отмечается, что абсолютный показатель безопасности полетов по всем видам авиационных работ и перевозок в 2025-м году значительно улучшился относительно 2024-го года.

По государственной принадлежности воздушных судов авиационные происшествия распределились следующим образом: Российская Федерация - 27 [авиационных происшествий], в том числе 12 [катастроф], погибли 73 человека перечисляется в документе

В конце декабря глава Ространснадзора сообщил, что безопасность полетов в России соответствует международным стандартам, а гражданская авиация - один из самых безопасных видов транспорта в РФ.