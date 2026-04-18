РИА Новости: самые большие запасы серебра в РФ находятся в Забайкальском крае

Названы регионы — лидеры России по запасам серебра

Москва18 апр Вести.Крупнейшие запасы серебра в стране сосредоточены в Забайкальском крае, на втором месте находится Якутия, а замыкает тройку Красноярский край. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав открытые данные.

Основная доля — 83% — приходится на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Всего на государственном балансе России числится около 122,8 тысячи тонн серебра, распределенных по 547 месторождениям.

В Забайкальском крае сосредоточено 31,6 тысячи тонн серебра. Ключевое значение имеет Удоканское месторождение, обеспечивающее почти 14% общероссийских запасов.

Якутия располагает 15,9 тысячи тонн серебра. Основной вклад вносят месторождения Прогноз, Нежданинское и Верхне-Менкече — в сумме они дают более 8% всех запасов страны.

В Красноярском крае запасено 13,5 тысячи тонн драгоценного металла. Наиболее значимые объекты — Октябрьское (4,3% от общих запасов России) и Талнахское (2,8%).