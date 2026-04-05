Москва5 апр Вести.Создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов, занимавший посты генерального директора и генерального конструктора АО "ВПК "НПО Машиностроения", скончался. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении Леонова.

Информация о причинах смерти не приводится.

Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" – одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли Российской Федерации.