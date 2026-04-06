Москва6 апрВести.Небоскреб Moscow Towers в кластере "Москва-Сити" снова выставлен на продажу. "Российские железные дороги" (РЖД) запросили за высотку 280 миллиардов рублей. Об этом сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости официального сайта компании.
Согласно публикации, торги состоятся 21 мая в 12:00 по московскому времени.
К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобатесообщается на сайте
В публикации также говорится, что документы можно направить до 8 мая 12:00 по московскому времени.
Подобное объявление уже появлялось в начале марта текущего года. Однако позже небоскреб сняли с продажи.