Небоскреб РЖД в "Москва-Сити" вновь выставили на продажу

Москва6 апр Вести.Небоскреб Moscow Towers в кластере "Москва-Сити" снова выставлен на продажу. "Российские железные дороги" (РЖД) запросили за высотку 280 миллиардов рублей. Об этом сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости официального сайта компании.

Согласно публикации, торги состоятся 21 мая в 12:00 по московскому времени.

К продаже предлагается небоскреб Moscow Towers в "Москва-Сити", введенный в эксплуатацию в 2024 году. Две башни высотой 286,9 м (63 этажа) на общем стилобате сообщается на сайте

В публикации также говорится, что документы можно направить до 8 мая 12:00 по московскому времени.

Подобное объявление уже появлялось в начале марта текущего года. Однако позже небоскреб сняли с продажи.