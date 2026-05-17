В штате Пуэбла в результате нападения на ранчо погибли 10 человек

Москва17 мая Вести.Десять человек, включая несовершеннолетнюю, погибли в результате вооруженного нападения в муниципалитете Теуицинго мексиканского штата Пуэбла, сообщили региональные власти.

По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в ночь на воскресенье на ранчо в поселке Тескалапа в районе Миштека-Поблана. Вооруженная группа проникла на территорию ранчо и открыла огонь по находившимся там людям; все погибшие — члены одной семьи.

Сообщается о гибели десяти человек, среди них шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетняя, которые, предположительно, подверглись нападению со стороны вооруженных лиц говорится в заявлении министерства общественной безопасности штата Пуэбла

Расследование и поиск подозреваемых ведут совместно полиция штата, муниципальная полиция, министерство обороны, национальная гвардия и прокуратура штата.