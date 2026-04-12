NetBlocks сообщила об отключении интернета в Иране на протяжении 43 дней

Москва12 апр Вести.Интернет в Иране почти полностью отсутствует уже 43 дня, заявила международная служба мониторинга глобальной сети NetBlocks.

Организация отметила, что отключение в масштабах целого государства установило рекорд по длительности за всю историю наблюдений.

Данные сетевого мониторинга показывают, что отключение интернета в Иране продолжается уже 44-й день… после отметки в 1032 часа написала NetBlocks в соцсети X

Интернет в Иране пропал 8 января на фоне масштабных протестов в Тегеране и других городах страны.