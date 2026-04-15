Нидерландскую фирму подозревают в создании фейковых дейтинг-сайтов по всему миру Компанию в Нидерландах обвинили в создании 1,6 тысячи фейковых сайтов знакомств

Москва15 апр Вести.Нидерландскую компанию Four Fingers Management заподозрили в создании масштабной сети поддельных сайтов знакомств, где пользователи общались с фейковыми аккаунтами, следует из расследования платформы Pointer при общественной телерадиокомпании KRO-NCRV.

Отмечается, что речь идет о 1623 фейковых дейтинг-сайтах в 32 странах. Пользователей привлекали обещаниями реальных свиданий, однако на самом деле с ними переписывались сотрудники компании, использовавшие вымышленные аккаунты.

В материале Pointer указывается, что Four Fingers Management вводит клиентов в заблуждение, так как пользователи общаются не с настоящими, а с фейковыми профилями на дейтинг-сайтах. Даже когда у клиентов возникали подозрения, их продолжали уверять, что профили подлинные.

Расследование показало, что компания использует фотографии реальных людей, зачастую без их согласия. В фейковые аккаунты добавляли снимки в том числе порноактрис и пользователей социальных сетей.

Согласно выводам расследования, Four Fingers Management управляет одной из крупнейших сетей фейковых дейтинг-платформ и ведет деятельность практически по всей Европе, а также в Азии, Океании и Америке.

Ряд организаций, среди которых Thuiswinkel.org, Consumentenbond, Offlimits и Fraudehelpdesk, призвали компетентный регулирующий орган вмешаться в ситуацию. По их оценке, компания нарушает как моральные, так и юридические нормы.

При этом в Four Fingers Management через адвоката заявили, что стараются соблюдать правила, а выдвинутые в их адрес обвинения сейчас дополнительно проверяются.

В сентябре прошлого года в МВД указывали на признак, позволяющий распознать мошенника на сайте знакомств.