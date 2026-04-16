Мэр Белгорода: никто не пострадал при атаке украинского БПЛА на энергообъект

Никто не пострадал при атаке БПЛА ВСУ на энергообъект в Белгороде Мэр Белгорода: никто не пострадал при атаке украинского БПЛА на энергообъект

Москва16 апр Вести.Никто не пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ на объект энергетической инфраструктуры в Белгороде. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в MAX.

Сам энергообъект оказался поврежден. На нескольких улицах возникли перебои подачи электричества и воды.

Сегодня около 9.25 враг атаковал Белгород с помощью БПЛА. Слава Богу, сведений о пострадавших к этому моменту нет! пишет Демидов

Также при атаке были выбиты стекла в одном из многоэтажных жилых домов и поврежден автомобиль.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.