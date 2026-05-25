Пять украинских БПЛА сбили ночью над Тульской областью

Москва25 мая Вести.Ночью 25 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над Тульской областью пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 5 украинских беспилотников. Пострадавших нет информировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, в результате вражеской атаки повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.