Москва25 маяВести.Ночью 25 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили над Тульской областью пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Сегодня ночью подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожены 5 украинских беспилотников. Пострадавших нетинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Согласно предварительным данным, которые привел глава Тульской области, в результате вражеской атаки повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.