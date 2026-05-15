Москва15 мая Вести.Норвежская ассоциация лыжного спорта публично заявила, что поддерживает уход Юхана Элиаша с поста президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С заявлением выступил генеральный секретарь организации Ола Кеул, его слова приводит Skiforbundet.

Выборы президента пройдут в рамках 57-го конгресса FIS, который состоится 10–11 июня в Белграде. Норвегия обвиняет действующего лидера федерации в недостаточной прозрачности и слабой вовлеченности, а также в использовании общих фондов, что, по мнению организации, "истощает резервы организации и подрывает репутацию международного лыжного спорта", сказал Кеул.

К Норвегии в протесте против переизбрания Элиаша присоединились федерации США, Швейцарии, Австрии, Германии, Испании и Канады — эти страны направили совместное обращение в FIS.

Сейчас 64‑летний Юхан Элиаш, уроженец Швеции с британским гражданством, выдвинут на предстоящие выборы от Грузии: ни Швеция, ни Великобритания не поддержали его кандидатуру. Элиаш возглавляет федерацию с 2021 года, когда его номинировала Великобритания.

На пост президента также претендуют Анна Фалькенберг (Дания), Виктория Гослинг (Великобритания), Александр Оспельт (Лихтенштейн) и Декстер Пейн (США).