Новак: по дизельной сделке с США вопросы фрахта и поставок будут решены

Новак: все вопросы фрахта, страхования и поставок дизеля в США будут решены Новак: по дизельной сделке с США вопросы фрахта и поставок будут решены

Москва16 окт Вести.Все вопросы по поставкам дизельного топлива в США, а также фрахта и страхования будут решены. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, будут решены. Сейчас поставщик и покупатель просто должны окончательно подписать документы заявил он

Также Новак уточнил, что сроки поставок дизтоплива РФ связаны с обычными коммерческими поставками. Цена топлива будет определяться в рамках коммерческих договоренностей.