Москва16 октВести.Все вопросы по поставкам дизельного топлива в США, а также фрахта и страхования будут решены. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".
Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок, будут решены. Сейчас поставщик и покупатель просто должны окончательно подписать документызаявил он
Также Новак уточнил, что сроки поставок дизтоплива РФ связаны с обычными коммерческими поставками. Цена топлива будет определяться в рамках коммерческих договоренностей.