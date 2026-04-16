Москва16 апр Вести.Костромская городская Дума на внеочередном заседании 16 апреля избрала мэром города Олег Болоховца. Решение было принято единогласно, сообщается на странице законодательного органа в соцсети "ВКонтакте".

Болоховец – коренной костромич, в последние годы работал первым заместителем главы администрации областного центра.

Выступая перед депутатами, он обозначил актуальные задачи, требующие решения. Это уборка города, ремонт сетей, подготовка учреждений социальной сферы к новому учебному году.

Кроме того, Болоховец заявил о необходимости продолжать модернизацию сетей, благоустройство территорий, строительство школ и детских садов.

Затем он принес присягу, в которой поклялся соблюдать законы и работать на благо Костромы, которую назвал лучшим городом на Земле.