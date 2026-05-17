Москва17 мая Вести.Фрагменты БПЛА рухнули на территории московского аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

На территории аэропорта Шереметьево 17 мая 2026 года в 4:21 мск было зафиксировано падение обломков БПЛА говорится в сообщении

Отмечается, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. Ситуацию в пассажирских терминалах охарактеризовали как спокойную.

Представитель аэропорта заверили, что обломки дрона находятся достаточно далеко от зон обслуживания пассажиров и от самих самолетов. Работают сотрудники оперативных служб.