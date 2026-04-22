Обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки БПЛА

Москва22 апр Вести.Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенок пояснил глава региона в своем канале в мессенджере MAX

На месте ЧП работают поисково-спасательные отряды.

В то же время губернатор предупредил, что атака БПЛА на Самарскую область продолжается.