Москва22 апрВести.Обрушение подъезда жилого дома в Сызрани произошло в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены 4 человека, в том числе один ребенокпояснил глава региона в своем канале в мессенджере MAX
На месте ЧП работают поисково-спасательные отряды.
В то же время губернатор предупредил, что атака БПЛА на Самарскую область продолжается.