Общественный транспорт в Севастополе будет работать во время воздушных тревог В Севастополе общественный транспорт продолжит работу во время тревог

Москва16 июн Вести.Общественный транспорт на территории Севастополя теперь не будет приостанавливать работу во время объявления воздушных тревог. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил на аппаратном совещании правительства, передает ТАСС. До этого транспорт прекращал работу на период воздушной тревоги.

Обсудили возможность продолжения работы общественного транспорта во время сигнала "Воздушная опасность". Соответствующее решение принято… говорится в сообщении

Как уточнил глава Севастополя, новые правила начнут действовать после проведения подготовительных мер, чтобы усилить безопасность водителей и пассажиров. На проведение необходимых мероприятий будут выделены дополнительные средства, заявил губернатор.

В настоящее время общественный транспорт остается основным средством передвижения по городу на фоне возникших в регионе логистических сложностей с поставками топлива и лимитом на его продажу. При этом воздушные и ракетные тревоги, нарушающие работу катеров, автобусов и троллейбусов, участились.