Обвинение запросило пожизненный срок для отчима, убившего ребенка в Черняховске Прокуратура запросила пожизненный срок для отчима, смертельно избившего пасынка

Москва13 мая Вести.Прокуратура запросила пожизненное лишение свободы для 43-летнего Сергея Гаммы, который убил семилетнего пасынка в Черняховске Калининградской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Помимо убийства, мужчина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровья малолетнему, истязании, оставлении в опасности и ненадлежащим исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Обвинение также просит назначить матери детей 8,5 года колонии.

По версии следствия, 1 февраля 2025 года отчим из неприязни избил семилетнего пасынка и вместе с матерью ребенка оставил мальчика в опасном для жизни состоянии. От полученных травм мальчик скончался, его тело отчим выбросил в водоем.

Также мужчина истязал и сестру мальчика. Он ломал руку падчерице, а также вместе с их матерью лишал воды детей, запугивал, постоянно избивал и унижал.