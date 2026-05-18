Москва18 маяВести.В результате атаки противника на частный дом в Глушковском районе Курской области погибла женщина, еще два человека получили ранения, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, трагедия произошла в селе Марково. Противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди.
В результате удара 68-летняя женщина получила тяжелые ранения, она скончалась. Еще два человека ранены. У 57-летней женщины проникающее ранение груди, живота. У ее 62-летнего мужа - осколочное ранение головынаписал чиновник
Он подчеркнул, что оба в тяжелом состоянии госпитализированы.