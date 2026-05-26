Москва26 маяВести.Прокуратура организовала проверку по факту пожара в жилом доме в Якутске, где погиб один человек, второй пострадал, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Возгорание произошло в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Клары Цеткин.
Согласно оперативным данным, в результате пожара есть пострадавший и погибшийотмечается в сообщении
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. На контроле у надзорного ведомства находятся вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.