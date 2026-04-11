Один из самых дорогих беспилотников США исчез над Ормузским проливом

Москва11 апр Вести.Дорогостоящий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-4C Triton Военно-морских сил США, патрулирующий Ормузский пролив, пропал во время разведывательного полета. Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, во время патрулирования дрон направился в сторону Ирана, подал сигнал тревоги и стремительно начал снижение. После сигнал беспилотника был потерян.

Он невероятно дорог. Его потеря должна вызвать вопросы о том, почему он стал таким дорогим и действительно ли для этой задачи нужны такие дорогостоящие беспилотники говорится в тексте

В материале указывается, что в 2024 году MQ-4C Triton стоил 187 миллионов долларов.

За ситуацией наблюдали через открытую систему мониторинга полетов FlightRadar. При этом официальной информации о судьбе беспилотника – был ли он уничтожен, сбит иранской ракетой или вернулся на базу – пока нет.

Ранее Корпус стражей исламской революции сбил американский дрон MQ-9 в небе над Ираном. БПЛА был поражен над провинцией Исфахан.