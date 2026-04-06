Один из устроивших теракт в "Крокусе" покончил с собой

Москва6 апр Вести.В столичном СИЗО "Матросская тишина" покончил с собой осужденный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, врачи несколько часов пытались реанимировать 37-летнего Юсуфзода Якубджони (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), но спасти его не удалось.

Врачи доставили его в больницу, где пытались спасти, но в итоге он скончался указывается в сообщении

В пресс-службе столичного главка ФСИН России, не раскрывая имя погибшего, подтвердили факт произошедшего. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку по данному факту, передает РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 получили травмы и ранения.

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта и их 11 пособников. Еще четверо фигурантов получили длительные сроки заключения.