Охранница подозревается в серии краж из супермаркета в Хабаровске

Москва21 апр Вести.В Хабаровске задержали 50-летнюю сотрудницу частной охранной организации, она подозреваемую в систематических хищениях продуктов из магазина в крупном торговом центре, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Установлено, что с января по февраль 2026 года злоумышленница неоднократно приходила в супермаркет под видом покупательницы, набирала товар и выносила его мимо кассовой зоны. В один из визитов она похитила паровой отпариватель. Противоправная деятельность была выявлена службой безопасности торговой сети при анализе записей камер видеонаблюдения.

Доказана причастность фигурантки к 11 эпизодам краж с общим ущербом порядка 47 тысяч рублей отмечается в сообщении

В этом году женщина уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение.

Похищенный отпариватель изъят, продукты она употребила в пищу. Возбуждены уголовные дела о кражах.