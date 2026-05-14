Москва14 маяВести.Показ матчей чемпионата мира по хоккею 2026 года в России является прямым предательством интересов страны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов.
Турнир пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от турниров под своей эгидой на нынешний сезон, из-за чего российская команда пропустила в феврале Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Матчи чемпионата мира будет транслировать телеканал "Матч ТВ".
Это прямое предательство (интересов страны), по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, и я никому не советуюсказал Фетисов
Сборная России по хоккею не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения с конца февраля 2022 года, когда началась СВО.