Фетисов: показ чемпионата мира по хоккею в РФ - предательство интересов страны

Олимпийский чемпион Фетисов назвал показ чемпионата мира в России предательством Фетисов: показ чемпионата мира по хоккею в РФ - предательство интересов страны

Москва14 мая Вести.Показ матчей чемпионата мира по хоккею 2026 года в России является прямым предательством интересов страны, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов.

Турнир пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Ранее совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от турниров под своей эгидой на нынешний сезон, из-за чего российская команда пропустила в феврале Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Матчи чемпионата мира будет транслировать телеканал "Матч ТВ".

Это прямое предательство (интересов страны), по крайней мере, в моем понимании. Там смотреть нечего, и я никому не советую сказал Фетисов

Сборная России по хоккею не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения с конца февраля 2022 года, когда началась СВО.