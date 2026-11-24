Москва24 ноя Вести.Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU прокомментировал распространение в Евросоюзе устойчивой к антибиотикам бактерии Klebsiella pneumoniae. По его словам, речь идет о серьезной проблеме, однако называть ее пандемией не следует.

Онищенко отметил, что эта бактерия не новая — она давно живет в кишечнике человека и не беспокоит людей с хорошим иммунитетом. Опасность возникает, когда микроорганизм попадает в кровь или легкие либо начинает бурно размножаться в ослабленном организме, например после операций. Тогда она может вызывать пневмонию, менингит или сепсис. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, смертность при таких инфекциях достигает 40–70%.

Главная особенность бактерии — способность противостоять антибиотикам, включая препараты последнего резерва — карбапенемы. Свой вклад в проблему внесли и пациенты, которые бесконтрольно принимали антибиотики, долгое время продававшиеся без рецепта.

Врачи применяют в данном случае комбинированные препараты, не только антибиотики, но и другие лекарственные средства, которые могут воздействовать на жизнедеятельность этого микроба приводит издание слова Онищенко

Он также упомянул бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, — и вакцинацию, например прививку от пневмококковой инфекции, которая укрепляет иммунитет.

По словам академика, Klebsiella pneumoniae не передается воздушно-капельным путем. Чаще всего заражение происходит в медицинских учреждениях при нарушении дезинфекции, использовании плохо обработанных катетеров и капельниц или тесном контакте с носителем. Поэтому, считает он, корректнее говорить о вспышках, а не о пандемии.