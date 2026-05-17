Москва17 мая Вести.Опасность беспилотной атаки объявлена в Брянской области. Об этом пишет в MAX врио губернатора Егор Ковальчук.

Он призвал жителей по возможности оставаться дома и укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, он посоветовал направиться в укрытие или другое безопасное место.

Беспилотная опасность на территории Брянской области 17.05.2026 говорится в сообщении Ковальчука

Ранее сообщалось, что за ночь (с 22.00 16 мая до 7.00 17 мая) в регионе был уничтожен 201 украинский дрон самолетного типа.