Москва20 апр Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Анапы, сообщила мэрия города в Telegram-канале.

Там также порекомендовали жителям укрыться в помещениях без окон или использовать для этого подвалы и подземные парковки, и предупредили, что выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети нельзя: противник может использовать эту информацию для корректировки.