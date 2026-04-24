Семье погибшего при теракте в Москве полицейского вручили Орден Мужества

Орден Мужества вручили семье сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве Семье погибшего при теракте в Москве полицейского вручили Орден Мужества

Москва24 апр Вести.Семье старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, погибшего в результате теракте возле Савеловского вокзала в Москве, вручили Орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Указ о награждении полицейского (посмертно) за мужество и отвагу, проявленных при исполнении служебного долга, был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Орден Мужества вручили семье погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко… Коллеги и руководство почтили память боевого товарища у Мемориала погибшим сотрудникам говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ночь на 24 февраля, вторник. К сотрудникам Госавтоинспекции подошел мужчина, после раздался взрыв.

Старший лейтенант полиции Денис Братущенко погиб на месте. Ему было 34 года.

Еще двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы.