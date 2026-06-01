О временном ограничении скорости мобильного интернета на территории Оренбургской области сообщает инфоцентр правительства региона в MAX.

Временное ограничение мобильного интернета – мера обеспечения безопасности населения и объектов критической инфраструктуры Оренбургской области говорится в сообщении

Ограничения вводятся при объявлении опасности атаки БПЛА, а также при возникновении иных угроз. Решение о введении и отмене ограничений принимают структуры Министерства обороны РФ, уточняется в сообщении.