Организатора хищений у бойцов СВО в Шереметьево задержали спустя год розыска Главарь банды, похищавшей деньги у участников СВО, задержан в Московской области

Москва14 апр Вести.Правоохранители задержали Игоря Бардина, который находился в международном розыске. Он считается основателем Лобненского организованного преступного сообщества и организатором хищений у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Игорь Бардин накануне был задержан сотрудниками правоохранительных органов… Около года, будучи заочно арестованным и объявленным в международный розыск, он скрывался на территории России - в доме в Московской области цитирует источник агентство ТАСС

По данным правоохранителей, большая часть похищенных средств уходила именно ему. Его сын Владимир Бардин был ранее арестован по тому же делу.

Преступное сообщество, созданное в 2022 году, насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали жертвами военных, летевших в отпуск или после ранений на лечение. Таксисты завышали цены, женщины выманивали деньги, рассказывая о тяжелой судьбе. При отказе платить в ход шли грабежи и вымогательства. В состав группировки входили и сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба продолжает устанавливаться.