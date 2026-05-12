Москва12 маяВести.Мужчине, осквернившему Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге в ночь на 9 мая, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.
Алексей Антонов обвиняется по ч. 1 статьи 243.4 УК РФ.
10.05.2026 Антонов был задержан, и ему предъявлено обвинение; вину в совершении инкриминируемого ему преступления он признал полностьюотмечается в сообщении
По данным следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения поставил бутылку на постамент Вечного огня, а также бросил в огонь цветы, возложенные к мемориалу.
Так, мужчина осквернил воинское захоронение и мемориальное сооружение "Борцам революции", а также причинил имущественный вред компании "Петербурггаз".
Суд удовлетвори ходатайство следствия. Антонов против меры пресечения возражал.