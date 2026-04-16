Москва16 апр Вести.Основатель Zara 90-летний Амансио Ортега стал обладателем крупнейшего в мире портфеля недвижимости стоимостью $25 млрд, включающего свыше 200 объектов в 13 странах, сообщает Forbes на основе корпоративных документов, данных земельных реестров, пресс-релизов из девяти стран, а также баз данных Regrid и Real Capital Analytics.

Он сильно отличается от большинства инвесторов в недвижимость тем, что, похоже, обладает неограниченными средствами. Ему нравятся вещи, не сопряженные с большим риском, он не пытается что-то купить и улучшить. Он покупает коллекционные активы, лучшие в своем классе на рынке. Немного похож на покупателя произведений искусства высочайшего класса рассказал Forbes брокер, работающий с фирмой Ортеги

По подсчетам журнала, портфель испанского миллиардера превосходит по стоимости активы самых успешных девелоперов планеты — австралийца Гарри Тригубоффа ($23,2 млрд) и американца Дональда Брена ($19,2 млрд). С момента выхода Inditex, крупнейшего мирового ретейлера одежды, на Мадридскую фондовую биржу в 2001 году Ортега направил порядка $24 млрд на приобретение 216 объектов почти в 100 странах.

При этом практически все они остаются в его собственности — бизнесмен расстался лишь с десятью из них. Общая сумма его вложений в недвижимость превышает примерно $20 млрд, которые основатель Amazon Джефф Безос инвестировал в космический стартап Blue Origin, подчеркивает издание.

Только за прошлый год Ортега израсходовал свыше $3 млрд, заключив сделки в десяти городах восьми стран. Он приобрел семь офисных зданий, два отеля, две промышленные зоны, элитный торговый комплекс и многоквартирный дом, а также 49% акций крупного британского портового оператора.

Помимо этого, бизнесмен выкупил историческое здание Canada Post в Ванкувере — масштабный технологический центр площадью почти 93 тыс. кв. м, занимающий целый городской квартал. Впоследствии эти площади были сданы в аренду Amazon. Сделка, за которую Ортега заплатил около $850 млн наличными, стала рекордной по продаже офисной недвижимости в истории Канады.

По данным Forbes на 16 апреля, состояние испанского предпринимателя оценивается в $139,3 млрд, что ставит его на 13-ю строчку в рейтинге богатейших людей мира.