Основательницу "Ковчега" иноагента Буракову заочно осудили в Петербурге на 8 лет

Москва21 апр Вести.Основательницу "Ковчега" Анастасию Буракову (признана иноагентом в РФ) заочно приговорили к 8 годам и 2 месяцам исправительной колонии. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Как установлено, женщина в 2024 году дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Однако продолжала размещать материалы в Telegram-канале без указания на то, что они созданы/распространены иностранным агентом. Таким образом, Буракову признали виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Суд по совокупности приговоров назначил виновной окончательное наказание в виде 8 лет 2 месяцев … в исправительной колонии общего режима. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов … [в интернете] сроком на 3 года говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимой, находящейся в розыске.

Буракова заочно арестована.

Организация "Ковчег" — проект помощи российским эмигрантам, несогласным с проведением спецоперации и покинувшим РФ.