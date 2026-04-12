Москва12 апр Вести.Дарья Трепова (признана террористом и экстремистом на территории РФ), приговоренная к 27 годам колонии за теракт, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, отказалась вступать в переписку с осужденным за организацию убийств бывшим адвокатом Алексеем Темелиди. Об этом со ссылкой на судебные материалы передает РИА Новости.

По материалам суда, осужденный хотел общаться с Треповой по почте. Из учреждения экс-адвокату ответили, что она не пожелала вести с ним переписку, так как не знает этого человека.

Ранее Темелиди уже пытался инициировать общение с несколькими известными осужденными. Из колонии, где он отбывает 22-летний срок по делу об организации убийств, он писал письма бывшему майору милиции Денису Евсюкову и главарю банды националистов Алексею Воеводину. Оба приговоренные к пожизненным срокам тоже отказались переписываться с Темелиди.

В 2024 году Дарья Трепова совершила теракт на творческом вечере Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга. Военкор погиб на месте, пострадали более 50 человек.