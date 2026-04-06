Посольство: россиянку, освобожденную в Мьянме, вернут домой через Таиланд

Москва6 апр Вести.Гражданку России, которую незаконно удерживали в мошенническом колл-центре Мьянмы, 7 апреля направят в Таиланд для дальнейшей репатриации на родину. Об этом сообщило посольство РФ в Янгоне в своем Telegram-канале.

Россиянку пять месяцев удерживали в колл-центре в населенном пункте Метта Лин Мьяйн близ города Мьявади в Мьянме.

Российское посольство подчеркнуло, что освобождение россиянки стало возможным благодаря совместным усилиям сотрудников российской дипмиссии в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией также в Мьянме и Лаосе), а также правоохранителей и военнослужащих Мьянмы.

В диппредставительстве уточнили, что персональные данные освобожденной уже передают ее родственникам в установленном порядке.

В конце марта российский МИД также сообщил о двух освобожденных гражданках РФ из мошеннических колл-центров в Мьянме.