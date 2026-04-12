Москва12 апр Вести.Российский нападающий, капитан американской хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 929-ю шайбу в своей карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ.

Овечкин забросил шайбу в матче против "Питтсбург Пингвинз"​​​. "Вашингтон" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 6:3.

Следующую игру "Питтсбург" и "Вашингтон" проведут между собой 12 апреля в Вашингтоне.

Предыдущий рекорд НХЛ принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).